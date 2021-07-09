Карантин по птичьему гриппу ввели в районе озера Тундрово в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Карантин по высокопатогенному гриппу птиц введен в районе озера Тундрово Бердюжского муниципального района Тюменской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщил в пятницу региональный оперативный штаб.

"На территории озера Тундрово Бердюжского муниципального района введен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Ограничительные мероприятия введены в пределах границ эпизоотического очага и неблагополучного пункта в пределах границ озера Тундрово, угрожаемой зоны, включая село Нестерово и деревню Одышка Бердюжского района Тюменской области. Зона наблюдения установлена на глубину 11 км от границ неблагополучного пункта, включая село Окунево Бердюжского района и деревни Грачи, Дальнетравное Казанского района Тюменской области", - говорится в сообщении.

В период карантина на этих территориях будет ограничено передвижение транспорта, выставлены круглосуточные КПП, оборудованные дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками, прекращено перемещение птицы внутри очага и вывоза из него птицы, яиц и других продуктов птицеводства.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.

Ранее сообщалось о введении карантина по птичьему гриппу в районе деревни Жиряково Армизонского района и ограничительных мероприятий на территории зоны наблюдения на глубину 12 км от границ неблагополучного пункта, включая село Прохорово и деревню Менщикова. 28 июня карантин по птичьему гриппу был установлен на территории эпизоотического очага, находящегося в пределах границ озера Большое Белое, где было найдено 78 погибших из-за птичьего гриппа краснокнижных кудрявых пеликанов.