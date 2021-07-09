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ABC: два человека погибли при стрельбе в океанариуме в Техасе

По данным телеканала, женщина, получившая ранения, была госпитализирована

ТАСС, 9 июля. Как минимум два человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в океанариуме в Хьюстоне (штат Техас). Об этом в пятницу сообщило местный филиал телеканала​​​​​​​ ABC со ссылкой на полицию.

По его данным, инцидент произошел на втором этаже в одном из ресторанов океанариума Downtown Aquarium в 20:10 четверга по местному времени (04:10 пятницы мск).

По словам следователей, на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин, один из них оказался стрелявшим. Женщина, получившая ранения, была госпитализирована. Ее состояние оценивается как стабильное.

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