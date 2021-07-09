В Приморье суд пересмотрел приговор водителю грузовика, под которым рухнул мост

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Суд в Приморье изменил наказание водителю грузовика, осужденному ранее за нарушение ПДД, повлекшее обрушение моста через реку Осиновка и гибель двух человек. Об этом в пятницу сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

"Михайловский районный суд повторно вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя большегруза, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Постановленный в 2020 году обвинительный приговор ранее отменен краевым судом в связи с нарушением требований уголовно-процессуального закона, предъявляемых к судебному решению", - говорится в сообщении. В 2020 году водитель был осужден на четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В повторном приговоре суд признал подсудимого виновным и назначил ему за содеянное четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

"В связи с мягкостью и несправедливостью назначенного наказания прокурором в Приморский краевой суд будет принесено апелляционное представление, в котором будет поставлен вопрос о назначении виновному наказания в виде реального лишения свободы", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в октябре 2018 года фигурант управлял грузовым автомобилем (тягачом с прицепом), достоверно зная, что грузовик перевозит не менее 53 тонн свежего картофеля. Водитель пренебрег запрещающим знаком, ограничивающим максимально разрешенную массу 20 тоннами, установленным перед въездом на автомобильный мост через реку Осиновку. Когда автомобиль начал проезд по мосту, произошло обрушение мостовых пролетов, повлекшее откат грузовика в обратном направлении и столкновение с автомобилем Mazda Demio, который двигался в попутном направлении. В легковом автомобиле помимо женщины-водителя находилась ее дочь 2015 года рождения. В результате столкновения машин легковой автомобиль оказался зажатым между опорой моста и автопоездом, женщина и ребенок погибли на месте происшествия.