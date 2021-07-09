На Кубани в ДТП со школьным автобусом травмированы четыре человека

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Столкновение иномарки и школьного автобуса произошло в Каневском районе Краснодарского края, в результате, по предварительным данным, травмированы четыре человека. Об этом сообщили журналистам в УГИДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В районе 20-го км автодороги Каневская - Березанская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого были травмированы четыре человека. В результате происшествия оба водителя, пассажирка иномарки и пассажирка отечественного авто были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на момент ДТП детей в школьном автобусе не было.

По предварительным данным, мужчина 1953 года рождения, управляя автомобилем Kia Ceed, нарушил правила обгона, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с поворачивавшим налево автобусом "Газель", которым управлял мужчина 1967 года рождения.