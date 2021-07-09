Прокурор просит полгода исправительных работ для блогера Mellstroy

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Гособвинение снова просит суд назначить наказание в виде шести месяцев исправительных работ для блогера Андрея Бурима (Mellstroy), обвиняемого в избиении девушки во время прямого эфира в интернете. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда Москвы, приговор блогеру будет провозглашен в ближайшее время.

"Гособвинение в судебных прениях снова просит назначить обвиняемому Буриму, причинившему девушке побои в ходе прямой трансляции, наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее в ходе прений сторон, которые прошли в конце июня, прокурор просил назначить Буриму аналогичное наказание. Гособвинение также попросило суд удовлетворить частично гражданский иск потерпевшей, возместив ей материальный ущерб в связи с оказанной медицинской помощью и причиненный моральный вред, которые надзорное ведомство оценило в 50 тысяч рублей.

29 июня ожидалось, что с последним словом выступит блогер, после чего судья должна была удалиться в совещательную комнату для постановления приговора. Однако прокуратура заявила ходатайство о возобновлении судебного следствия для представления ранее не исследованных доказательств, которые на этой неделе были представлены надзорным ведомством.

Мировой суд участка № 376 Пресненского района Москвы рассматривает дело в отношении Бурима по существу. Сам факт избиения девушки подсудимый подтверждает, но считает, что его дело должно квалифицироваться как административное правонарушение, так как хулиганских побуждений, по его словам, у него не было. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

19 октября 2020 года около двух часов ночи блогер в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол. После этого молодой человек оттолкнул ее, и она упала на пол. Он находится под подпиской о невыезде.