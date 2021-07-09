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Двое пожарных погибли в ДТП под Хабаровском

Еще двое пострадали

ТАСС, 9 июля. Авария с участием пожарного автомобиля произошла в пригороде Хабаровска, двое пожарных погибли. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

"Произошло ДТП со служебным транспортом. Пожарная машина, погибли двое пожарных, пострадали еще двое", - сказали в Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе села Воронеж-2 в пригороде Хабаровска. "Пожарная машина ехала на вызов, на место возгорания. Наехала на бетонное ограждение, опрокинулась", - сказали в Госавтоинспекции.

Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

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