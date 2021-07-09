СК организовал проверку по факту стрельбы в палаточном лагере в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Следователи Новосибирской области организовали проверку по сообщениям СМИ о стрельбе в воздух из ружей в палаточном лагере в селе Корнилово Болотнинского района. Об этом в пятницу сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что около 50 детей со всего района со специалистами Болотнинского молодежного центра поехали в село Корнилово в полевой палаточный лагерь на двое суток. Вечером 5 июля, когда все ушли к реке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух.

Прокуратура региона также начала проверку исполнения законодательства об организации и проведении выездного отдыха детей, обеспечения их безопасности. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, предварительно установлено, что инцидент связан с проходившей рядом тренировкой юнармейцев.