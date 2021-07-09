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Суд в третий раз оштрафовал водоканал из-за запаха сероводорода в поселке под Оренбургом

В ходе анализа проб воздуха в поселке Южный Урал выявили превышение предельно допустимой концентрации по содержанию дигидросульфида (сероводорода)

ОРЕНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга оштрафовал ООО "Оренбург Водоканал" на 15 тыс. рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в третий раз признав предприятие виновным в превышении предельно допустимых показателей по сероводороду в поселке Южный Урал. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

"ООО "Оренбург Водоканал" признано виновным в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", в отношении организации назначены административные наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, превышение предельно допустимой концентрации по содержанию дигидросульфида (сероводорода) были выявлены в ходе анализа проб воздуха в поселке Южный Урал. Такие данные значатся в протоколах надзорных ведомств. "Постановления суда не вступили в законную силу, могут быть обжалованы в установленном законом порядке", - добавили в суде.

Как ранее сообщал ТАСС, экологи неоднократно выявляли превышение содержания сероводорода в воздухе на территории села Южный Урал под Оренбургом. В мае и июне от жителей поступило 779 жалоб на отравляющий запах, экологи выезжали на место 85 раз, отобрали свыше тысячи проб и зафиксировали 52 превышения, в том числе превышение в 18 раз предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе населенного пункта. Вероятным источником запаха эксперты и представители региональных властей называют иловые поля очистных сооружений местного водоканала, в компании полагают, что запах может быть спровоцирован неблагоприятными погодными условиями. Компании трижды был присужден административный штраф, полиция возбудила уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы".

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