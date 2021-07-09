Работу туробъектов в "Ленских столбах" в Якутии приостановили из-за лесных пожаров

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Национальный парк "Ленские столбы" в Якутии приостановил работу всех объектов в туристско-рекреационных зонах из-за лесных пожаров, сообщается в пятницу в аккаунте парка в Instagram.

Ранее сообщалось, что в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы" в Якутии зафиксировано десять пожаров на площади 23 534 га. Причины пожаров - сухие грозы. В парке ранее отметили, что местность Лабыйа, где находятся Ленские столбы, и база Усть-Буотама работают в штатном режиме. Сплав по реке Буотама приостановлен, песчаные дюны Тукуланы закрыты для посещения до снижения класса пожарной опасности.

"Национальный парк "Ленские столбы" временно приостанавливает посещение экскурсионно-туристических объектов и оказание рекреационных услуг с 9 июля на неопределенный срок", - сообщили в парке, отметив ухудшение сложной пожарной обстановки на территории парка, действующий режим ЧС на территории республики и установленный на территории Хангаласского района чрезвычайный класс пожарной опасности (пятый класс).

Соответствующий приказ подписал в пятницу директор национального парка "Ленские столбы" Аркадий Семенов.

Как добавили в пресс-службе регионального правительства, на территории нацпарка ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров на площади свыше 23 тыс. га, что составляет менее 2% от общей площади парка. На тушении пожаров работают 158 человек, также в пятницу прибыли 69 сотрудников Уральской и Приволжской авиабаз.

"Сегодня крупный пожар действует напротив сел Тит-Ары и Чкалов на другом берегу реки Лены. Его площадь сегодня составляет свыше 17 тыс. га. Вчера вечером там из-за ветреной погоды поднялся верховой огонь, который за ночь прошел почти 4 тыс. га и значительно увеличил площадь возгорания. Сейчас ведется борьба с огнем", - приводятся в сообщении регионального правительства слова Семенова.