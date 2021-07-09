Экс-депутата и главу общества инвалидов в Кузбассе осудили условно по делу о присвоении

КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Суд в Кемерове приговорил к четырем годам условного лишения свободы председателя кемеровского отделения Всероссийского общества инвалидов за присвоение и растрату бюджетных средств, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идет об экс-депутате областного парламента Валентине Шмаковой, которая отказалась от мандата после возбуждения уголовного дела.

"Она признана виновной в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ "Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере", ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Приговором суда женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности сроком на два года", - говорится в сообщении.

Судом и следствием установлено, что с мая 2015 года по февраль 2019-го осужденная как частное лицо приобрела в автосалоне три машины на сумму 861 тыс. рублей, за которые расплатилась с расчетного счета отделения ВОИ. В 2019 году она приобрела у общества за 100 тыс. рублей спецавтомобиль для перевозки инвалидов фактической стоимостью 1,5 млн рублей, при этом деньги в кассу или на счет организации не внесла.

Вину экс-депутат признала и сотрудничала со следствием. В счет возмещения ущерба от преступления на имущество Шмаковой наложен арест на общую сумму порядка 1,5 млн рублей. Также она добровольно вернула общественной организации автомобиль, предназначенный для перевозки инвалидов.

Должность председателя Кемеровской областной организации Всероссийского общества инвалидов Валентина Шмакова занимает с 2006 года, в депутатский корпус входила с 2013 года и избиралась в двух созывах. После возбуждения уголовного дела в феврале 2021 года она добровольно вышла из партии "Единая Россия", а затем отказалась и от мандата в областном парламенте.