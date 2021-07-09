Мужчина с ножом напал на прохожих в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали в Екатеринбурге около станции метро "Чкаловская" после нападения мужчины с ножом. Один из пострадавших - рабочий строительного объекта, расположенного неподалеку, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"9 июля около 11.00 (09:00 мск) майор полиции из отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Екатеринбургу по служебной необходимости находился на станции метро "Чкаловская", полицейский был в форменной одежде и вооружен", - сказал он. Руководитель пресс-службы добавил, что к майору обратились за помощью несколько человек. Они сообщили, что неподалеку находится гражданин с ножом в руках, который причинил ранение одному из обратившихся к полицейскому. Кроме того, нападавший избил рабочего строительного объекта, расположенного рядом с метро.

Мужчина был обезоружен и задержан, затем его передали прибывшему наряду ППС территориального ОВД. Пострадавшим была вызвана бригада скорой медицинской помощи, они доставлены в медучреждение. По словам Горелых, их жизни ничего не угрожает.

Личность нападавшего сотрудниками полиции уже установлена. Мужчина зарегистрирован по адресу в Москве, но проживает в общежитии Екатеринбурга, ранее не судим, "из-за такого неадекватного, а порой и опасного поведения состоит на учете в соответствующей клинике".

Проводится проверка, по ее итогам сотрудниками ОП№ 5 УМВД по Екатеринбургу будет принято обоснованное процессуальное решение.