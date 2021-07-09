Пожар в психотерапевтической клинике на северо-западе Москвы потушили

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в одной из палат психотерапевтической клиники на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Объявлена ликвидация пожара. Возгорание происходило в одной из палат. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что информация о возгорании поступила в 14:00. Пожар произошел в четырехэтажном лечебном здании. "На втором этаже в одном из кабинетов происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 5 кв. м. В 14:38 пожар полностью ликвидирован", - сказали в главке, добавив, что люди покинули здание до прибытия пожарных.

Днем в пятницу в психотерапевтической клинике на улице Габричевского, дом 5, корпус 10, произошло возгорание. Площадь пожара составила 5 кв. м.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы, на момент пожара в помещении находилось более 60 проживающих и 20 сотрудников, которые эвакуированы. Надзорное ведомство проводит проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.