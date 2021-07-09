Челябинские власти заявили, что часть домов в поселке Джабык сгорела из-за лесного пожара

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Часть зданий в поселке Джабык Карталинского района Челябинской области сгорела, часть повреждена огнем от лесного пожара, который перекинулся на населенный пункт. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-центра правительства области.

В Челябинской области действуют лесные пожары на площади 4,8 тыс. га. Ранее сообщалось, что есть угроза перехода огня на несколько населенных пунктов, дома в Джабыке загорелись.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл в поселок Джабык, где проводит совещание оперштаба. В поселке есть сгоревшие дома, часть строений пострадала, часть - нет. Местами остается открытое горение. Организованные группы местных жителей, которые были собраны на станции и в детском саду, эвакуированы", - сказано в сообщении.

Данных о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что власти приняли решение эвакуировать жителей поселка Джабык, рядом с которым проходит один из пожаров. Кроме того, были эвакуированы дети из лагеря "Родничок" в селе Париж, а из населенных пунктов Запасный Карталинского района и Дуванкуль Нагайбакского района эвакуировали 49 человек, в том числе 13 детей.

По официальным данным, в поселке Джабык проживают 738 человек в том числе 215 детей. В населенном пункте 329 частных жилых домов, есть детский сад и школа.