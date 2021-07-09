СК возбудил дело после смерти подростка на тренировке по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело по факту смерти подростка из-за травм, полученных во время тренировки по боксу. Он умер в машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в пятницу.

"В спортшколе города Первоуральска произошел инцидент, связанный с получением травмы 16-летним подростком во время тренировки по боксу. В целях оказания экстренной помощи были приняты меры по госпитализации юноши в больницу, однако он скончался в машине скорой помощи. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному факту Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

Там также уточнили, что допрашиваются родственники погибшего, очевидцы случившегося и иные лица. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.