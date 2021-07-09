ВС признал законным взыскание с Навального 3,3 млн рублей для оплаты адвокатских услуг

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Верховный суд России в пятницу признал законным взыскание около 3,3 млн рублей с Алексея Навального в счет оплаты услуг адвокатской коллегии "Падва и партнеры", которая представляла интересы обращавшегося с иском к нему мясокомбината "Дружба народов". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалоба представителей Навального отклонена, решение суда нижестоящей инстанции оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.

Ранее арбитражный суд взыскал с Навального около 3,3 млн рублей для оплаты услуг адвокатов, которые представляли его оппонентов в гражданском процессе.

В феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить из интернета видеоролик с расследованием о закупках продуктов для Росгвардии. Тем самым был удовлетворен иск крымского мясокомбината "Дружба народов", руководство которого, по версии Навального, занималось поставками некачественной продукции в Росгвардию по завышенным ценам.