В Москве задержали блогеров, совершивших в общей сложности более 800 нарушений ПДД

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве трех блогеров, совершивших ДТП более 800 раз. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Так, 6 июля на 8-м километре Кутузовского проспекта сотрудниками ДПС был остановлен молодой человек, управлявший автомобилем премиум-класса. Установлено, что за 2021 год данный водитель привлекался к административной ответственности 582 раза. Кроме того, он неоднократно публиковал в сети Интернет видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД. В отношении гражданина составлено 253 административных протокола за совершение правонарушений. При досмотре автомобиля были обнаружены государственные регистрационные знаки, зарегистрированные на принадлежащую другому человеку машину и находящиеся в архивном учете", - сказала она, добавив, что правонарушителю за неповиновение законному требованию сотрудника полиции судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.

В этот же день, по ее словам, сотрудниками ГИБДД на Ярославском шоссе была остановлена иномарка, за рулем которой был житель Москвы. "В текущем году он привлекался к административной ответственности 151 раз. В отношении мужчины составлено три административных протокола. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а водитель отстранен от управления транспортным средством. Водительское удостоверение изъято. По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - сказала Волк.

Также инспекторы ДПС Центрального административного округа Москвы задержали еще одного водителя, ранее допустившего несколько нарушений ПДД и опубликовавшего видео об этом в сети. "При проверке базы данных было установлено, что в текущем году он привлекался к административной ответственности 71 раз. В отношении гражданина были составлены административные протоколы за совершение правонарушений. Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.2 ("Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков") КоАП РФ. Материал будет направлен в суд для принятия решения в соответствии с законодательством", - добавила Волк.