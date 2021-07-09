Экс-сотрудник полиции в Туле стал фигурантом дела о развращении несовершеннолетней

ТУЛА, 9 июля. /ТАСС/. Следователи в Туле возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, который подозревается в развратных действиях сексуального характера в отношении школьницы и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") и ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни")", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, мужчина, являясь на тот момент сотрудником отделения полиции "Привокзальный", познакомился с несовершеннолетней жительницей Тулы в социальных сетях и уговорил прислать ему фотографии интимного характера. Затем предложил ей вступить в интимную связь с его знакомым, но получив отказ, распространил фотографии в интернете.

В управлении МВД по Тульской области в отношении подозреваемого сотрудника провели служебную проверку по факту противоправного деяния и приняли решение о его увольнении. "Его руководители будут привлечены к ответственности за ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава подразделения. Материалы, собранные оперативными подразделениями полиции и подразделением собственной безопасности УМВД России по Тульской области, переданы в следственные органы", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД.