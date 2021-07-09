Пожарные полностью ликвидировали возгорание в школе в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Пожар в здании школы на территории станицы Калининской Ростовской области полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ранее стало известно о том, что пожарным удалось ликвидировать в школе открытое горение на площади 300 кв. метров. "В 18:15 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Как сообщили в МЧС, горела кровля здания школы. Сейчас специалисты государственного пожарного надзора разбираются в причинах возгорания.

В новость были внесены изменения (18:42 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.