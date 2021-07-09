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Лесные пожары в России
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Глава МЧС поручил нарастить группировку для борьбы с пожарами в Челябинской области

Также в регион направлен заместитель главы МЧС Илья Денисов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку ведомства в Челябинской области, где действуют крупные природные пожары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи со сложной пожароопасной обстановкой в Челябинской области глава МЧС России Евгений Зиничев поручил нарастить группировку сил и средств для ликвидации лесных пожаров. Скоординировать работу РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - прим. ТАСС) на месте поручено оперативной группе во главе с замминистра Ильей Денисовым", - отметили в МЧС.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЗиничев, Евгений НиколаевичЧелябинская область
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