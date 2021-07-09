Пожар в окрестностях села Париж Челябинской области удалось остановить

ТАСС, 9 июля. Спасателям удалось остановить распространение огня в окрестностях села Париж Нагайбакского района Челябинской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"По данным ГУ лесами Челябинской области, в окрестностях села Париж Нагайбакского района удалось остановить распространение огня", - сказано в сообщении.

С пожарами борются около 500 человек, в распоряжении которых 115 единиц техники, четыре пожарных поезда. Также привлечена авиация МЧС, которая совершила 32 сброса воды общим объемом более 130 тонн. На место вылетел самолет Ил-76 МЧС. Тушение осложняется шквалистым ветром, при этом его направление будет меняться, а осадков не ожидается. В регионе введен режим ЧС.