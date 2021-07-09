СК возбудил дело после обнаружения в Энгельсе младенца, завернутого в пакет

ТАСС, 9 июля. Уголовное дело возбуждено после обнаружения младенца, завернутого в пакет на улице под Саратовом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что в городе Энгельсе прохожая обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик, ребенка доставили в больницу.

"В настоящее время состояние мальчика оценено как стабильно удовлетворительное, угрозы жизни и его здоровью не имеется. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ ("Покушение матери на убийство новорожденного ребенка")", - сказано в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Отмечается, что прокуратурой области организована проверка. В ходе нее выяснят причины случившегося, а также будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.