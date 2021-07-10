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В долину реки на угольном разрезе на Сахалине сошла порода

Никто не пострадал

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Обрушение породы произошло на Сахалине в ночь на 10 июля рядом со складом временного хранения Солнцевского угольного разреза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточной горнорудной компании.

"В ночь с 9 по 10 июля 2021 года в районе склада временного хранения ООО "Солнцевский угольный разрез" сошла порода в долину реки Желтая в Углегорском районе Сахалинской области", - сказали в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, пострадавших, а также угрозы населению и объектам жизнедеятельности нет. Все надзорные органы уже уведомили о произошедшем. Действия по локализации последствий проходят согласно плану ликвидаций аварий.

ООО "Восточная горнорудная компания" - крупнейшее угледобывающее предприятие Сахалинской области с полным циклом по добыче и отгрузке твердого топлива. На ее долю приходится порядка 80% от общей добычи бурого угля на Сахалине.

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