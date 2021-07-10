Предупреждение о пожарной опасности продлили на севере Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели в 10 июля объявили на 11 июля предупреждение о высокой пожарной опасности в Охинском районе - в самой северной части Сахалина. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Высокая пожарная опасность лесов ожидается 11 июля в Охинском районе", - рассказали в управлении.

Ранее предупреждение о пожарной опасности в Охинском районе спасатели объявляли на 7-10 июля. Сейчас на севере Сахалина температура воздуха в дневное время достигает плюс 23-25 градусов.