МЧС открыло "горячую линию" для пострадавших от природных пожаров в Челябинской области

ТАСС, 10 июля. Спасатели открыли "горячую линию" для пострадавших в результате природных пожаров в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой правительства региона.

"<...> Всем пострадавшим нужно обращаться по телефону 8 (351) 239-99-99", - говорится в сообщении.

В Челябинской области на данный момент площадь пожаров составляет 14 тыс. га. В пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из которых - дети. Огонь в пятницу распространился на два населенных пункта Джабык и Запасное, сгорело 71 строение, в том числе 46 жилых домов. В большей степени пострадал населенный пункт Джабык, где огнем уничтожены 40 домов. Борьбу с огнем ведут более 630 человек, в тушении задействована авиация МЧС России - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.