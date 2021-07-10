Оперативная группа МЧС прибыла в Челябинскую область, пострадавшую от природных пожаров

МАГНИТОГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильей Денисовым прибыла в субботу утром в Челябинскую область, пострадавшую от природных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Для координации работ по тушению пожаров и оказанию помощи пострадавшим в Магнитогорск прибыла оперативная группа МЧС России. Ее возглавляет замглавы ведомства Илья Денисов", - сказал собеседник агентства.

Сразу после прилета Денисов отправился на облет наиболее пострадавших от пожаров населенных пунктов. Также он проверит работы по тушению пожаров и оказанию помощи людям, оставшимся без крова.

В Челябинской области на данный момент площадь пожаров составляет 14 тыс. га. В пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из которых - дети. Огонь в пятницу распространился на два населенных пункта Джабык и Запасное, сгорело 71 строение, в том числе 46 жилых домов. В большей степени пострадал населенный пункт Джабык, где огнем уничтожены 40 домов. Борьбу с огнем ведут более 630 человек, в тушении задействована авиация МЧС России - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.