Прокуратура начала проверку по факту обнаружения течи в вагоне с аргоном

ТАСС, 10 июля. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения течи в вагоне с аргоном на станции Пермь-Сортировочная. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале ведомства.

"На пути парка станции Пермь-Сортировочная в составе грузового поезда прибыл вагон-цистерна с грузом аргон, у которого обнаружена течь из перепускного клапана. Вагон отцеплен, течь устранена Транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вагон следовал со станции Череповец-1 Северной железной дороги до станции Благовещенск Забайкальской железной дороги. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.