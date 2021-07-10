Восемнадцать человек обратились за медпомощью из-за пожаров в Челябинской области

ТАСС, 10 июля. Восемнадцать человек обратились за медицинской помощью из-за природных пожаров в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой правительства региона.

"По данным Министерства здравоохранения Челябинской области, за время ЧС за медицинской помощью обратились 18 человек. Характер обращений: ухудшение общего самочувствия, давление, стресс, воспаление глаз, в том числе в связи с задымлениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пунктах временного размещения продолжают дежурить медицинские работники. Специалисты городской больницы Карталы и скорой медицинской помощи готовы к приему пациентов. В случае необходимости будут подключены областные медицинские учреждения.

Общая площадь, пройденная лесными пожарами в регионе, составляет 14 тыс. га, площадь активного горения - 20 га. Эвакуированы 179 человек, 128 из которых - дети. Развернуты пять пунктов временного размещения, из которых два задействованы.

Огонь в пятницу распространился на населенные пункты Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых домов. Большой ущерб понес населенный пункт Джабык, где огнем уничтожены 40 домов. Борьбу с огнем ведут более 630 человек, в тушении задействована авиация - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.