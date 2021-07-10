Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы и один погиб в результате лобового столкновения легковушки с автобусом на трассе Р-22 "Каспий" в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Около 01:40 мск на 158-м км автодороги "Каспий" произошло лобовое столкновение автобуса и легкового автомобиля. Погиб водитель легковушки, два его пассажира пострадали. Также пострадал водитель автобуса и его пассажир", - сказали в ведомстве.

Проводится проверка. По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу.