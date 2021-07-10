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В Киевской области товарный поезд сошел с рельсов

Информации о пострадавших нет

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Товарный состав сошел с рельсов на участке Васильков - Боярка в Киевской области Украины. Об этом сообщила в субботу в своем Telegram-канале компания "Укрзализныця" ("Украинская железная дорога").

"В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка часть пассажирских поездов "Укрзализныцы" отправляется с опозданием", - говорится в тексте.

Уточняется, что на западном направлении в связи с аварией задерживаются более 10 пассажирских составов. Информации о пострадавших нет. "Роботы по восстановлению полноценного движения уже ведутся", - добавили в компании.

При этом украинское издание "Сегодня" сообщило, что вследствие аварии разрушены опоры контактной сети.

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