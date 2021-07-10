В Москве полиция пресекла продажу поддельной справки об отводе от вакцинации от ковида

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полицейские изъяли у курьера поддельную справку о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса на востоке столицы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"При встрече на Измайловском проспекте (в ходе проверочной закупки - прим. ТАСС) девушка передала оперативникам документы, которые ранее были заказаны по размещенному в сети Интернет объявлению. Гражданка пояснила, что работает курьером и за отдельную плату в 250 рублей доставляет посылки. Штампы и печати государственных учреждений, проставленные на справке, являются поддельными", - говорится в сообщении.

Злоумышленники продали справку за 3,5 тыс. рублей. Возбуждено уголовно дело о подделке документов. Изготовителям может грозить до двух лет лишения свободы.