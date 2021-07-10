Уровень воды в Амуре замедлил рост у Хабаровска

ТАСС, 10 июля. Уровень воды реки Амур в субботу замедлил рост у Хабаровска, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Паводковая волна подошла из Амурской области и Еврейской автономной области. В пятницу гребень паводка подошел вплотную к Хабаровску. Неблагоприятной для города отметкой считается 450 см, 9 июля уровень воды у города составил 460 см.

"Рост уровня воды замедлился по сравнению с предыдущими днями. В настоящее время гребень паводка проходит краевую столицу", - рассказали в пресс-службе ведомства. В главке добавили, что за последние сутки уровень воды повысился на семь см.

По данным спасателей, на сегодняшний день в результате подъема воды отмечаются подтопления двух участков местных дорог в Комсомольском районе в селе Гайтер и в Хабаровском районе в селе Елабуге. Также вода зашла на два земельных участка в селе Корсаково-2 Хабаровского района. Остаются подтопления на островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный.

В настоящее время на реках края сохраняется повышенная водность. Затоплены поймы Амура до устья на глубину 0,1-2,3 м, рек Бурея, Кур, Тунгуска, Амгунь на глубину 0,3-1 м. При смещении гребня паводка у Комсомольска-на-Амуре 17-18 июля ожидаются уровни 500-600 см. Неблагоприятное явление - 450 см, опасное - 650 см.