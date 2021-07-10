В Волгоградской области два ребенка утонули в пруду

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в пруду во Фроловском районе Волгоградской области, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В правоохранительные органы Фроловского района поступило сообщение об обнаружении тел двухлетних детей в пруду поселка Образцы. По данному факту следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"", - говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне днем в гости к местной многодетной жительнице пришла подруга со своей двухлетней дочерью. Пока женщины занимались домашними делами, их дети гуляли во дворе, периодически выходя за калитку, чтобы поиграть на находящейся там песочной насыпи. В какой-то момент подруги заметили отсутствие малолетней девочки и двухлетнего сына хозяйки. Тела детей были обнаружены в 70 м от дома - в местном пруду, причиной их гибели стало утопление.

Семьи, в которых воспитывались погибшие дети, характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадали.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, сообщила пресс-служба ведомства.