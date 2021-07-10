В Тюменской области обнаружили пропавшего подростка

ТАСС, 10 июля. Пятнадцатилетний подросток, который пропал почти неделю назад в Тюменской области, найден живым. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка, числившегося пропавшим без вести с 4 июля текущего года. <…> Подросток найден живым утром на открытом участке местности в Тюменском районе недалеко от поселка Тараскуль. Однако, он не понимал, в каком направлении ему идти. Подросток был дезориентирован на местности и несколько раз менял направление", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подростка нашли два местных жителя, которые ехали в поселок на мотоциклах. "Следователи уже побеседовали с мальчиком, который рассказал, что потерялся, когда пошел собирать малину. Дорогу назад [в место], где отдыхал с друзьями, найти не смог. За время отсутствия в отношении него не было совершено противоправных деяний. В настоящее время он направлен для осмотра в медицинское учреждение", - отмечается в пресс-релизе.