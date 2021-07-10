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Обновлено 

В Воронежской области произошел пожар на складе лакокрасочных изделий

В результате происшествия никто не пострадал

ТАСС, 10 июля. Пожарные ликвидировали огонь на складе лакокрасочных изделий в поселке Бугаевка в Воронежской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ликвидация пожара в 12:59", - сказал собеседник агентства. Ранее стало известно, что 12:07 возгорание локализовали.

Как уточнили в пресс-службе, огонь распространился на всей территории склада, площадь возгорания составила 600 кв. м.

Пожар произошел в субботу утром. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. К тушению пожара привлекали 78 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России (56 человек и 14 единиц техники).

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