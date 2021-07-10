AFP: в Нигерии бандиты убили 35 жителей пяти деревень

ПРЕТОРИЯ, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 35 человек убиты в штате Замфара на северо-западе Нигерии в серии бандитских нападений. Об этом сообщило в субботу агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя полиции штата Мохамеда Шеху.

"В пяти деревнях убиты 35 человек", - отметил он. По его словам, бандиты занимались грабежами и похищениями людей.

AFP приводит свидетельства очевидцев, согласно которым нападения были совершены 8 июля, а общее число погибших достигает 43 человек. В свою очередь нигерийская газета Premium Times отмечает, что атаки на деревни происходили в округе Фару штата Замфара после того, как местные жители убили 7 июля двух бандитов, которые угрожали им оружием. В пятницу агентство Reuters сообщило, что бандиты напали на город Фару и убили 45 жителей.

В Нигерии уже второй год отмечается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Бандиты также нападают на деревни и поселки за сотрудничество их жителей с властями в вопросах обеспечения безопасности. Власти вынуждены задействовать специальные отряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с разгулом преступности. Создаются также отряды местного ополчения.