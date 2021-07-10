Поиски приостановили на месте крушения Ан-26 на Камчатке с наступлением темноты

ТАСС, 10 июля. Спасатели приостановили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана в связи с приливом и наступлением темноты. Об этом в субботу сообщили ТАСС в администрации Паланы.

"Поиски приостановили с началом прилива и наступлением темноты", - сказали в администрации.

В течения дня на месте падения самолета работали водолазы. В администрации поселка уточнили, что второй бортовой самописец разбившегося Ан-26 пока не обнаружен.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. Часть обломков находится в прибрежной полосе, часть - на сопке.