На Кубани столкнулись 13 машин из-за пожара на поле

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием 13 автомобилей произошло в субботу в Крымском районе Краснодарского края. Автомобили столкнулись из-за задымления, ставшего следствием пожара на поле. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"10 июля около 12:50 мск в дежурную часть отдела МВД России по Крымскому району поступило сообщение о массовом ДТП с участием 13 автомобилей. По предварительным данным, ДТП произошло по причине задымления дороги (возгорание на поле)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате аварии в медицинское учреждение для осмотра направлены три человека. На месте происшествия организовано реверсивное движение.