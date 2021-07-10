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На Кубани столкнулись 13 машин из-за пожара на поле

В результате инцидента три человека отправлены на медосмотр
© Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием 13 автомобилей произошло в субботу в Крымском районе Краснодарского края. Автомобили столкнулись из-за задымления, ставшего следствием пожара на поле. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"10 июля около 12:50 мск в дежурную часть отдела МВД России по Крымскому району поступило сообщение о массовом ДТП с участием 13 автомобилей. По предварительным данным, ДТП произошло по причине задымления дороги (возгорание на поле)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате аварии в медицинское учреждение для осмотра направлены три человека. На месте происшествия организовано реверсивное движение.

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