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Три человека пострадали в Москве в ДТП с машиной скорой помощи

Инцидент произошел на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Три человека получили травмы при столкновении машины скорой помощи и внедорожника в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В 15:10 произошло столкновение машины скорой помощи и внедорожника на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы. Скорая помощь перевернулась, предварительно, три человека в ней пострадали", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшие, по предварительной информации, находятся не в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

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