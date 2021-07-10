Три человека пострадали в Москве в ДТП с машиной скорой помощи

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Три человека получили травмы при столкновении машины скорой помощи и внедорожника в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В 15:10 произошло столкновение машины скорой помощи и внедорожника на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы. Скорая помощь перевернулась, предварительно, три человека в ней пострадали", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшие, по предварительной информации, находятся не в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.