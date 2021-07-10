В Набережных Челнах возле ТЦ упал кран

ТАСС, 10 июля. Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту падения крана возле торгового центра в Набережных Челнах и гибели крановщицы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура инициировала проверку по факту падения крана возле торгового квартала в Набережных Челнах", - сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехал первый зампрокурора города Айдар Галиев. В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при эксплуатации кранов в строительной организации.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Татарстану, 10 июля в республике местами наблюдается сильный ветер порывами до 15-17 метров в секунду, ночью местами гроза.