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Два балкона обрушились в жилом доме в Ленинградской области

По предварительным данным, пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства обрушения двух балконов в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"10 июля 2021 года поступила информация об обрушении двух балконов в д. 5 по ул. Лесной в городе Светлогорске Выборгского района Ленинградской области. После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Выборгу в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС", - говорится в сообщении.

Организована доследственная проверка.

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