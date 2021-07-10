Выплаты пострадавшим из-за пожаров в Челябинской области начнутся 11 июля

ТАСС, 10 июля. Выплаты людям, которые пострадали от природных пожаров в Челябинской области, начнутся 11 июля, сообщила пресс-служба правительства региона.

Власти ранее анонсировали единоразовые выплаты для пострадавших в размере 10 тыс. рублей на неотложные нужды.

"С воскресенья, 11 июля, начнутся выплаты единовременной помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

Организована рабочая группа при региональном Минстрое, которая 11 июля вместе с властями Карталинского района будет работать с каждой семьей по определению ущерба и решению вопросов восстановления жилья. С понедельника, 12 июля, начнется фактическая работа по определению ущерба.

"С завтрашнего дня на местах возгорания начнут работу бригады, которые будут расчищать территорию. Дал поручение делать это только вместе с собственниками, так что эта работа тоже организована. Соответственно, это будет находиться в фокусе моего пристального внимания", - цитирует пресс-служба губернатора региона Алексея Текслера.

По данным пресс-службы, все силы и средства МЧС и лесничеств области сосредоточены сейчас на ликвидации возгораний, которые пока еще остаются. В настоящий момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет, тем не менее, были зафиксированы отдельные очаги. Поэтому продолжит точечно работать авиация. По прогнозам, ночью в Карталинском районе должны пойти дожди. В результате пожара были повреждены деревянные опоры ЛЭП. Энергетики планируют восстановить электроснабжение к 21:00 (19:00 мск).