Во Франции умер продавец, на которого напал с ножом посетитель магазина

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Продавец, ставший жертвой нападения, которое было совершено в субботу во французской коммуне Кле-Суйи (департамент Сена и Марна) в центральной части страны, умер от ножевых ранений. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

По предварительным данным, речь идет о продавце магазина телекоммуникационной компании Bouygues Telecom. Согласно распространенной ранее информации, на мужчину напал вооруженный ножом недовольный посетитель. Радиостанция также подтвердила, что в результате стычки пострадал еще один человек, который в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, преступник задержан.