Катер врезался в скалу на водохранилище близ Праги

ПРАГА, 10 июля. /ТАСС/. Катер врезалась в субботу в скалу на Слапском водохранилище близ Праги. Трое находившихся в нем молодых людей получили серьезные ранения. Об этом сообщила журналистам представитель чешской спасательной службы Петра Гомолова.

"Катер, в котором находились двое молодых мужчин и женщина, следуя на значительной скорости по Слапскому водохранилищу, врезался в скалу, - отметила она. - Молодые люди получили серьезные ранения".

Женщина, у которой поврежден позвоночник и имеется подозрение на кровоизлияние в брюшную полость, вертолетом спасателей доставлена в больницу в Прагу. Мужчины, у которых также предварительно диагностировано повреждение позвоночника, были перевезены в клинику автомобилями скорой медицинской помощи.

Причины ЧП должна установить полиция.