Режим ЧС ввели в Тольятти из-за пожара в городском лесничестве на 35 га

ТАСС, 10 июля. Режим ЧС объявлен в Тольятти, где в городском лесничестве пожарные тушат пожар на 35 га, сообщил глава городского округа Тольятти Николай Ренц в своем Instagram.

"В Тольятти введен режим ЧС в связи с возникновением крупного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый. На месте развернут оперативный штаб. В тушении пожара задействовано порядка 300 сотрудников МЧС и 44 единицы техники", - написал он.

По данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших при пожаре нет, угрозы распространения огня на населенные пункты также нет. Для проведения возможной эвакуации 224 человек из санатория "Лесной" подготовлены одиннадцать автобусов.

Для тушения пожара создано четыре боевых участка. К тушению привлечены силы Волжского спасательного центра МЧС России, инженерной техникой специалисты проводят опашку территории. Также задействован вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России. При этом порывы ветра способствуют распространению огня.