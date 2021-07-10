Пилот легкомоторного самолета совершил вынужденную посадку на дорогу в Коми

СЫКТЫВКАР, 10 июля. /ТАСС/. Пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку на автодорогу Озерный - Кедровый Шор в Республике Коми. В результате инцидента никто не пострадал, проводится проверка, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Печорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с аварийной посадкой легкомоторного самолета (Piper PA-24-280) 10 июля в 10:08 мск в Печорском районе Республики Коми <…>. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, легкомоторный самолет вылетел с аэродрома города Печора для патрулирования лесных участков. На борту находились два человека. В связи с технической неисправностью воздушного судна была совершена вынужденная посадка на автомобильную дорогу общего пользования между поселками Озерный и Кедровый Шор. В настоящее время самолет доставляется наземным транспортом в аэропорт Печора.

На место происшествия выезжал и.о. Печорского транспортного прокурора Антон Еремеев. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, добавили в надзорном органе.