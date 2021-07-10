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СМИ: в столице Сомали из миномета обстреляли район, где находится президентский дворец

Информация о пострадавших пока не поступала, передает портал Shabelle Media Network

ПРЕТОРИЯ, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре выпущенные из миномета снаряда разорвались в субботу вблизи официальной резиденции президента Сомали в столице страны, городе Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Shabelle Media Network.

По его словам, взрывами затронуты дома, находящиеся вблизи резиденции. Информация о пострадавших пока не поступала.

В свою очередь сомалийский новостной портал Goobjoog News передал, что снаряды попали в здания гостиницы и школы, расположенные в непосредственной близости от президентского дворца.

Нынешний обстрел стал вторым террористическим актом, который совершен в Могадишо в субботу. Утром в центре столицы террорист-смертник совершил покушение на начальника городской полиции полковника Фархана Кароле. Он не пострадал, однако были убиты девять человек из его охраны.

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