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Три человека пострадали при столкновении двух маломерных судов под Вологдой

Среди пострадавших ребенок, один человек пропал

ВОЛОГДА, 11 июля. /ТАСС/. Два маломерных судна столкнулись в месте слияния рек Сухона и Вологда в Вологодской области, в результате происшествия три человека пострадали, один пропал, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи со столкновением двух маломерных судов в месте слияния рек Сухона и Вологда в Вологодской области 10 июля около 15:30 мск. По предварительным данным, при столкновении три человека, в том числе несовершеннолетний, получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение. Всего на двух судах было восемь человек (на одном пять и на втором - три). Один человек пропал", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и водолазы, говорится в сообщении.

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