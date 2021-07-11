BMW протаранил девять машин на Каширском шоссе в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Авария с участием 10 автомобилей произошла на Каширском шоссе в столице, пострадали два человека. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГАИ Москвы.

"На Каширском шоссе произошло столкновение 10 единиц транспорта. По предварительным данным, пострадали два человека, травмы несерьезные", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, девять машин стояли на светофоре на двух полосах, и в них врезался BMW. Сотрудники ГАИ на месте происшествия устанавливают обстоятельства аварии.