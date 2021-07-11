СМИ: в Судане шесть человек погибли в результате нападения на спортивный клуб

КАИР, 11 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения на спортивный клуб в городе Порт-Судан на северо-востоке Судана. Об этом сообщила местная интернет-газета Alrakoba.

По ее информации, поздно вечером в субботу несколько человек на мотоциклах подъехали к территории спортивного клуба и забросали его самодельными взрывными устройствами. Помимо этого, покидая место преступления, они произвели несколько выстрелов из не установленного пока вида оружия.

Как уточняется, два человека погибли на месте, остальные четверо, включая одну женщину, были доставлены в местную больницу, но умерли от полученных ран.

Полиция города уже сообщила о задержании нескольких человек, подозреваемых в совершении преступления.

В субботу, как отмечает Alrakoba, в Порт-Судане группа боевиков устроила нападение на один из отелей, никто не пострадал. Кроме того, в этот же день несколько преступников устроили стрельбу в общественном транспорте, в результате которой погиб один местный житель.