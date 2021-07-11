Тела женщины и двух детей обнаружили после тушения пожара в частном доме под Тамбовом

ТАСС, 11 июля. Пожарные обнаружили тела женщины и двух детей при разборе завалов после ликвидации возгорания в частном доме в селе Кобяки Кирсановского района Тамбовской области. Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области.

"В 06:30 мск при разборе обнаружены тела трех погибших: женщины 1990 года рождения и двух детей 2015 и 2018 годов рождения", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным главка, в 05:10 мск воскресенья сообщение о пожаре в частном доме в селе Кобяки на улице Турки поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тамбовской области, в 06:20 мск пожарные ликвидировали открытое горение дома по всей площади 60 кв. м.